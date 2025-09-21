Journées du patrimoine place de l’ église Saint-Dier-d’Auvergne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Journées du patrimoine à st Dier d’Auvergne le dimanche 21 Septembre Visite commentée de l’église de Saint-Dier de 9H à 12H et de 14H à 17H.

place de l’ église 63520 st dier d’ auvergne Saint-Dier-d’Auvergne 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

