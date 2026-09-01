Informations pratiques

Plan-d’Orgon

Journées du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2026. Mas du Plan Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journées du Patrimoine de Plan d’Orgon.

Rendez-vous le dimanche 20 septembre, de 14h à 19h, pour une plongée au cœur du patrimoine local sous le signe de la photographie et de la sauvegarde de notre héritage.



Au programme de cet après-midi :

– Découverte des canaux en calèche à 14h : embarquez pour une promenade commentée à la découverte des canaux et de l’histoire du château de Saint-Estève.

Inscriptions et renseignements obligatoires : comm@plandorgon.fr



– Exposition photo au Mas du Plan : découvrez l’histoire du château et du patrimoine local à travers une série de clichés exposés.

Entrée libre et ouverte à tous.



Venez nombreux partager ce moment de mémoire et de transmission ! .

Mas du Plan Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 26 00

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English :

Heritage Days in Plan d’Orgon.

L’événement Journées du Patrimoine Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence