Journées du Patrimoine Plan-d’Orgon
dimanche 20 septembre 2026 · Plan-d'Orgon
Informations pratiques
Plan-d’Orgon
Journées du Patrimoine
Dimanche 20 septembre 2026. Mas du Plan Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journées du Patrimoine de Plan d’Orgon.
Rendez-vous le dimanche 20 septembre, de 14h à 19h, pour une plongée au cœur du patrimoine local sous le signe de la photographie et de la sauvegarde de notre héritage.
Au programme de cet après-midi :
– Découverte des canaux en calèche à 14h : embarquez pour une promenade commentée à la découverte des canaux et de l’histoire du château de Saint-Estève.
Inscriptions et renseignements obligatoires : comm@plandorgon.fr
– Exposition photo au Mas du Plan : découvrez l’histoire du château et du patrimoine local à travers une série de clichés exposés.
Entrée libre et ouverte à tous.
Venez nombreux partager ce moment de mémoire et de transmission ! .
Mas du Plan Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 26 00
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English :
Heritage Days in Plan d’Orgon.
L’événement Journées du Patrimoine Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence