Journées du Patrimoine Plateforme de compostage Plateforme de compostage ZA Occitania Bessines-sur-Gartempe
samedi 19 septembre 2026 · Plateforme de compostage ZA Occitania · Bessines-sur-Gartempe
Informations pratiques
Bessines-sur-Gartempe
Journées du Patrimoine Plateforme de compostage
Plateforme de compostage ZA Occitania 16 impasse de la couture Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Nouveauté 2026 ! Découvrez les coulisses de la plateforme de compostage de Bessines-sur-Gartempe et suivez le parcours des déchets organiques jusqu’à leur transformation en compost. Au cours de la visite, les différentes étapes du processus de valorisation vous seront présentées, ainsi que le devenir de vos biodéchets. Une occasion de mieux comprendre le rôle du compostage dans l’économie circulaire et son intérêt pour une agriculture plus durable. .
Plateforme de compostage ZA Occitania 16 impasse de la couture Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine communication.agriculture@veolia.com
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English : Journées du Patrimoine Plateforme de compostage
L’événement Journées du Patrimoine Plateforme de compostage Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Monts du Limousin
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