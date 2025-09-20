Journées du patrimoine Pôle des énergies Pôle des énergies Bourganeuf

Journées du patrimoine Pôle des énergies

Pôle des énergies 19 Route de la Cascade Bourganeuf Creuse

Une visite guidée vous fera découvrir les différentes transformations du bâtiment au fil du temps, de ses usages d’hier à ses fonctions actuelles.

La découverte se poursuivra ensuite en visite libre.

Gratuit .

Pôle des énergies 19 Route de la Cascade Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 39 29

