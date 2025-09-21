Journées du Patrimoine Ponts et viaducs de Pierre-Buffière Pierre-Buffière

A la salle de Chabanas, revivez la construction des viaducs autoroutiers de Pierre-Buffière à travers le film d’archive « Demain, un autre visage » réalisé par Alain Chamaud et conservé à la cinémathèque de Nouvelle Aquitaine. Projection (durée 20 min).

Une visite sur site Les Ponts et viaducs de Pierre-Buffière suivra au départ de l’Hôtel des trois anges (ancien relais de poste), nous déambulerons dans les ruelles du vieux Pierre-Buffière, admirez le panorama sur les ponts et viaducs, pour terminer en bord de Briance. L’historien Jean-Claude Bellarbre vous conduira sur traces de ces ouvrages d’art. .

