Journées du patrimoine Portes ouvertes à la découverte des producteurs de Foie Gras Le Chauffour Égletons

Journées du patrimoine Portes ouvertes à la découverte des producteurs de Foie Gras Le Chauffour Égletons samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Portes ouvertes à la découverte des producteurs de Foie Gras

Le Chauffour GAEC ISA ET FLO Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Jeune exploitation créée suite à nos reconversions professionnelle, nous travaillons le canard gras le plus simplement possible avec des recettes naturelles et toutes réalisées nous-mêmes.

Dans le cadre des journées du patrimoine & foie gras, nous vous proposons de visiter notre atelier de gavage et de vous faire découvrir notre façon de travailler. Une dégustation de Foie Gras est prévue à la fin de la visite ! .

Le Chauffour GAEC ISA ET FLO Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 33 53 50

English : Journées du patrimoine Portes ouvertes à la découverte des producteurs de Foie Gras

German : Journées du patrimoine Portes ouvertes à la découverte des producteurs de Foie Gras

Italiano :

Espanol : Journées du patrimoine Portes ouvertes à la découverte des producteurs de Foie Gras

L’événement Journées du patrimoine Portes ouvertes à la découverte des producteurs de Foie Gras Égletons a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières