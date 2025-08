Journées du Patrimoine portes ouvertes à la découverte des producteurs de foie gras Montaut

Pour les Journées du Patrimoine 2025, la filière Foie Gras du CIFOG organise des journées portes ouvertes avec visites commentées et dégustations chez 12 producteurs et conserveurs.

Parce qu’en France le patrimoine c’est aussi la gastronomie…A l’initiative du CIFOG, les producteurs de Foie Gras ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées du Patrimoine 2025 !

A cette occasion, Sébastien Laporte, producteur de foie gras à Montaut, ouvre les portes de son exploitation au public, le samedi 20 septembre. Il vous y accueillera de 10h à 12h. Lors de la visite, il sera possible de découvrir l’élevage et la façon dont Sébastien leur apporte le meilleur du confort pour être en adéquation avec le bien-être animal et le bien-être de l’éleveur.

Retrouvez les coordonnées des différents producteurs sur https://patrimoine-foiegras.fr/ .

694 Chemin d’Irole Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Journées du Patrimoine portes ouvertes à la découverte des producteurs de foie gras

For Heritage Days 2025, the CIFOG Foie Gras sector is organizing open days with guided tours and tastings at 12 producers and canners.

For contact details, visit https://patrimoine-foiegras.fr/

German : Journées du Patrimoine portes ouvertes à la découverte des producteurs de foie gras

Anlässlich der Tage des Kulturerbes 2025 organisiert der Fachbereich Leberpastete des CIFOG Tage der offenen Tür mit kommentierten Besichtigungen und Verkostungen bei 12 Produzenten und Konservenherstellern.

Die Kontaktdaten der einzelnen Erzeuger finden Sie unter https://patrimoine-foiegras.fr/

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio 2025, il settore Foie Gras del CIFOG organizza giornate di apertura con visite guidate e degustazioni presso 12 produttori e conservifici.

Per i contatti dei vari produttori, visitare il sito https://patrimoine-foiegras.fr/

Espanol : Journées du Patrimoine portes ouvertes à la découverte des producteurs de foie gras

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio 2025, el sector del foie gras del CIFOG organiza jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas y degustaciones en 12 productores y conserveros.

Para conocer los datos de contacto de los distintos productores, visite https://patrimoine-foiegras.fr/

