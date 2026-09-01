Informations pratiques

Treignac

Journées du Patrimoine : Portes ouvertes au musée des Arts et Traditions

5 rue du Docteur Fleyssac Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le musée des Arts et Traditions sera ouvert pour des visites libres. .

5 rue du Docteur Fleyssac Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 98 58 73

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English : Journées du Patrimoine : Portes ouvertes au musée des Arts et Traditions

L’événement Journées du Patrimoine : Portes ouvertes au musée des Arts et Traditions Treignac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze