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Journées du Patrimoine : Portes ouvertes au musée des Arts et Traditions Treignac

samedi 19 septembre 2026 · Treignac

Journées du Patrimoine : Portes ouvertes au musée des Arts et Traditions Treignac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
5 rue du Docteur Fleyssac
Ville
19260 Treignac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Treignac

Journées du Patrimoine : Portes ouvertes au musée des Arts et Traditions

5 rue du Docteur Fleyssac Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le musée des Arts et Traditions sera ouvert pour des visites libres.   .

5 rue du Docteur Fleyssac Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 98 58 73 

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English : Journées du Patrimoine : Portes ouvertes au musée des Arts et Traditions

L’événement Journées du Patrimoine : Portes ouvertes au musée des Arts et Traditions Treignac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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