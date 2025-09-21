Journées du patrimoine Portes ouvertes de la mairie de Villemurlin Villemurlin

Journées du patrimoine Portes ouvertes de la mairie de Villemurlin

8 Route de Cerdon Villemurlin Loiret

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Élus et bénévoles vous accueillent dans cette ancienne mairie-école du 19e siècle pour vous présenter le patrimoine local la

brique de Sologne, les fameuses échelles bleues du village et les différentes œuvres d’art présentes sur la commune.

Salle des mariages, salle du conseil municipal et bureau de Madame le Maire exceptionnellement ouverts au public.

Et pour découvrir la commune dans ses moindres recoins un rallye-photo vous sera proposé ! Prévoir 1h environ .

8 Route de Cerdon Villemurlin 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45

