Journées du Patrimoine Portes ouvertes de la maison de la Boutonne Saint-Julien-de-l’Escap samedi 20 septembre 2025.
102 Grande Rue Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
• Démonstrations équestres
• Marché de producteurs (Sam. 20/09 9h-14h)
• Visite de la minoterie Etournaud (libre/gratuite)
• Balade libre au bord de la Boutonne
• Exposition sur la Boutonne et le SYMBO
• Exposition de peintures La Palette angérienne
102 Grande Rue Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 12 99 contact@symbo-boutonne.fr
English :
– Equestrian demonstrations
– Farmers’ market (Sat. 20/09 9am-2pm)
– Visit to the Etournaud flour mill (free)
– Free walk along the banks of the Boutonne
– Exhibition on the Boutonne and SYMBO
– Painting exhibition La Palette angérienne
German :
? reiterliche Vorführungen
? Bauernmarkt (Sa. 20/09 ? 9h-14h)
besichtigung der Mühle Etournaud (frei/gratis)
? freier Spaziergang am Ufer der Boutonne ?
ausstellung über die Boutonne und das SYMBO
? eine Ausstellung von Gemälden La Palette angérienne
Italiano :
dimostrazioni equestri
mercato contadino (sab. 20/09 ? 9.00-14.00)
visita al mulino di Etournaud (gratuita)
passeggiata gratuita lungo le rive della Boutonne
mostra sulla Boutonne e sul SYMBO
mostra di pittura La Palette angérienne
Espanol :
demostraciones ecuestres
mercado agrícola (sáb. 20/09 ? 9 h-14 h)
visita al molino harinero de Etournaud (gratuita)
? paseo gratuito por las orillas del río Boutonne
exposición sobre la Boutonne y SYMBO
? exposición de pintura La Palette angérienne
