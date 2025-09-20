Journées du Patrimoine Portes ouvertes de l’atelier Terres Dessables Dry

samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Portes ouvertes de l’atelier Terres Dessables

Ancienne Gare de Dry, Dry, Loiret

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’atelier de céramique Terres Dessables.

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’atelier Terres Dessables, récemment mis en place dans le cadre exceptionnel d’une ancienne gare de tramway datant de 1914. Découvrez le processus de fabrication, du tournage à la cuisson. Nicolas Dessables abordera les fondements de sa pratique, les types d’argiles, les techniques d’émaillage, la cuisson et les différents outils du céramiste: tour, estèques, ébauchoirs, mirettes.

Vous pourrez assister à des démonstrations de modelage, de tournage et tournassage.

Des petites séries et des pièces uniques seront présentées dans l’espace showroom et disponible à la vente. .

Ancienne Gare de Dry Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 04 65 99 dessables.nicolas@gmail.com

English :

Take advantage of the European Heritage Days to discover the Terres Dessables ceramics workshop.

German :

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um die Keramikwerkstatt Terres Dessables zu entdecken.

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per scoprire il laboratorio di ceramica Terres Dessables.

Espanol :

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para descubrir el taller de cerámica Terres Dessables.

