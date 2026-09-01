Informations pratiques

Saint-Dizier-Masbaraud

Journées du Patrimoine : portes ouvertes des ateliers artistiques

16 Rue du Château Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine l’association Patrimoine et Loisirs met en place ces journées d’exposition et de démonstrations.

Avec la participation de :

Bart Gysens – Céramique

Lionel Asselineau – Peinture .

16 Rue du Château Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 46 41

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English : Journées du Patrimoine : portes ouvertes des ateliers artistiques

L’événement Journées du Patrimoine : portes ouvertes des ateliers artistiques Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Creuse Sud Ouest