Journées du Patrimoine : portes ouvertes des ateliers artistiques Saint-Dizier-Masbaraud
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Dizier-Masbaraud
Informations pratiques
Saint-Dizier-Masbaraud
Journées du Patrimoine : portes ouvertes des ateliers artistiques
16 Rue du Château Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine l’association Patrimoine et Loisirs met en place ces journées d’exposition et de démonstrations.
Avec la participation de :
Bart Gysens – Céramique
Lionel Asselineau – Peinture .
16 Rue du Château Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 46 41
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English : Journées du Patrimoine : portes ouvertes des ateliers artistiques
L’événement Journées du Patrimoine : portes ouvertes des ateliers artistiques Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Creuse Sud Ouest
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