Informations pratiques

Étienville

Journées du patrimoine portes ouvertes

Étienville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ancienne propriété de Monsieur et Madame Gillieron, le domaine a été légué à la Fondation Roi Baudouin afin de de poursuivre leur volonté de le mettre au service de l’intérêt général. Le jardin était le projet de cœur de Madame Gillieron. Elle l’avait imaginé comme un lieu de promenade, de découverte et de partage, qu’elle ouvrait régulièrement au public. Après plusieurs années de remise en état, cette journée est l’occasion de redécouvrir ses différents espaces paysagers, guidés par des bénévoles qui feront revivre l’histoire et l’esprit du lieu. Les visiteurs pourront parcourir le parc du château, le jardin du Marais, le jardin de Marie, l’Oseraie, le jardin des Moines, le jardin du Presbytère et le jardin des Dames, autant d’espaces aux ambiances variées.

Cette ouverture exceptionnelle constitue une première étape avant le déploiement, au cours de l’année 2027, d’une programmation culturelle qui fera progressivement revivre le domaine. .

Étienville 50360 Manche Normandie +33 1 59 04 16 35

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English : Journées du patrimoine portes ouvertes

L’événement Journées du patrimoine portes ouvertes Étienville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Baie du Cotentin