Journées du Patrimoine Portes ouvertes Le Palacret Saint-Laurent

Journées du Patrimoine Portes ouvertes Le Palacret Saint-Laurent samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Portes ouvertes Le Palacret

Le palacret Saint-Laurent Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Auront lieu toutes ces journées des démonstrations de teillage de lin, des visites guidées sur l’histoire de ce site et une exposition sur son histoire passée. Mise en avant des périodes commanderie , moulin, teillage de lin. .

Le palacret Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 93 10 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Portes ouvertes Le Palacret Saint-Laurent a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol