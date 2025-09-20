Journées du Patrimoine Préfecture de Lot-et-Garonne Rue Etienne Dolet Agen

À l’occasion des Journées du patrimoine, découvrez les coulisses de la préfecture d’Agen, un lieu emblématique du département.

Deux formules au choix

– Visite complète (préfecture + jardins) durée 1h40

– Visite de la préfecture uniquement durée 40 minutes

Sur inscription obligatoire

Rue Etienne Dolet Préfecture de Lot-et-Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 60 47

English :

Take a behind-the-scenes look at Agen?s prefecture, one of the department?s most emblematic buildings, during the Heritage Days.

Two options to choose from:

– Full visit (prefecture + gardens): duration 1h40

– Visit of the prefecture only: duration 40 minutes

Registration required

German : Journées du Patrimoine Préfecture de Lot-et-Garonne

Anlässlich der Tage des Kulturerbes können Sie einen Blick hinter die Kulissen der Präfektur von Agen werfen, einem symbolträchtigen Ort des Departements.

Sie haben die Wahl zwischen zwei Angeboten:

– Vollständige Besichtigung (Präfektur + Gärten): Dauer 1 Stunde 40 Minuten

– Nur Besichtigung der Präfektur: Dauer 40 Minuten

Anmeldung erforderlich

Italiano :

Scoprite il dietro le quinte della prefettura di Agen, uno degli edifici più emblematici del dipartimento, durante le Giornate del Patrimonio.

È possibile scegliere tra due opzioni:

– Visita completa (prefettura + giardini): durata 1h40

– Visita della sola prefettura: durata 40 minuti

Registrazione obbligatoria

Espanol : Journées du Patrimoine Préfecture de Lot-et-Garonne

Descubra entre bastidores la prefectura de Agen, uno de los edificios más emblemáticos del departamento, durante las Jornadas del Patrimonio.

Dos opciones a elegir:

– Visita completa (prefectura + jardines): duración 1h40

– Visita de la prefectura únicamente: duración 40 minutos

Inscripción obligatoria

