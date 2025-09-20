Journées du Patrimoine Préfecture de Lot-et-Garonne Rue Etienne Dolet Agen
À l’occasion des Journées du patrimoine, découvrez les coulisses de la préfecture d’Agen, un lieu emblématique du département.
Deux formules au choix
– Visite complète (préfecture + jardins) durée 1h40
– Visite de la préfecture uniquement durée 40 minutes
Sur inscription obligatoire
Rue Etienne Dolet Préfecture de Lot-et-Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 60 47
English :
Take a behind-the-scenes look at Agen?s prefecture, one of the department?s most emblematic buildings, during the Heritage Days.
Two options to choose from:
– Full visit (prefecture + gardens): duration 1h40
– Visit of the prefecture only: duration 40 minutes
Registration required
German : Journées du Patrimoine Préfecture de Lot-et-Garonne
Anlässlich der Tage des Kulturerbes können Sie einen Blick hinter die Kulissen der Präfektur von Agen werfen, einem symbolträchtigen Ort des Departements.
Sie haben die Wahl zwischen zwei Angeboten:
– Vollständige Besichtigung (Präfektur + Gärten): Dauer 1 Stunde 40 Minuten
– Nur Besichtigung der Präfektur: Dauer 40 Minuten
Anmeldung erforderlich
Italiano :
Scoprite il dietro le quinte della prefettura di Agen, uno degli edifici più emblematici del dipartimento, durante le Giornate del Patrimonio.
È possibile scegliere tra due opzioni:
– Visita completa (prefettura + giardini): durata 1h40
– Visita della sola prefettura: durata 40 minuti
Registrazione obbligatoria
Espanol : Journées du Patrimoine Préfecture de Lot-et-Garonne
Descubra entre bastidores la prefectura de Agen, uno de los edificios más emblemáticos del departamento, durante las Jornadas del Patrimonio.
Dos opciones a elegir:
– Visita completa (prefectura + jardines): duración 1h40
– Visita de la prefectura únicamente: duración 40 minutos
Inscripción obligatoria
