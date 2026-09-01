UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nevers

Journées du Patrimoine : Préfecture de Nevers Préfecture Nevers

samedi 19 septembre 2026 · Préfecture · Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Préfecture
Adresse
40 Rue de la Préfecture
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Nevers

Journées du Patrimoine : Préfecture de Nevers

Préfecture 40 Rue de la Préfecture Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre ! L’équipe du musée et du service patrimoine vous accueille une nouvelle fois, et ouvre différents sites au public gratuitement lors de ces Journées Européennes du Patrimoine.
Vous retrouverez des animations, expositions, visites libres et visites guidées !

Les visites guidées : Familles, dès 6 ans / Gratuit
Infos et inscriptions sur : culture.nevers.fr/agenda

Le samedi 19 septembre :
Préfecture : de 14h à 15h30, de 15h30 à 17h et de 17h à 18h30   .

Préfecture 40 Rue de la Préfecture Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine : Préfecture de Nevers

L’événement Journées du Patrimoine : Préfecture de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cap Grand Nevers

À voir aussi à Nevers (Nièvre)