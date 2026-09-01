Journées du Patrimoine : Préfecture de Nevers Préfecture Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Préfecture · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Journées du Patrimoine : Préfecture de Nevers
Préfecture 40 Rue de la Préfecture Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre ! L’équipe du musée et du service patrimoine vous accueille une nouvelle fois, et ouvre différents sites au public gratuitement lors de ces Journées Européennes du Patrimoine.
Vous retrouverez des animations, expositions, visites libres et visites guidées !
Les visites guidées : Familles, dès 6 ans / Gratuit
Infos et inscriptions sur : culture.nevers.fr/agenda
Le samedi 19 septembre :
Préfecture : de 14h à 15h30, de 15h30 à 17h et de 17h à 18h30 .
Préfecture 40 Rue de la Préfecture Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées du Patrimoine : Préfecture de Nevers
L’événement Journées du Patrimoine : Préfecture de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cap Grand Nevers
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