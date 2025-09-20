Journées du Patrimoine Présentation du Château des Evêques Château des Evêques Monistrol-sur-Loire
Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Présentation du château des Evêques par Madeleine Moret (Association des Amis du château) -Ancienne résidence des Evêques du Puy , ce château construit entre le 13ème et le 18ème siècle domine majestueusement la cité de Monistrol.
Sur inscription.
Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Presentation of the Château des Evêques by Madeleine Moret (Association des Amis du Château) -The former residence of the Bishops of Le Puy, this castle, built between the 13th and 18th centuries, majestically dominates the town of Monistrol.
Registration required.
German :
Vorstellung des Schlosses der Bischöfe durch Madeleine Moret (Association des Amis du château) Ehemalige Residenz der Bischöfe von Le Puy , das zwischen dem 13. und dem 18. Jahrhundert erbaute Schloss überragt majestätisch die Stadt Monistrol.
Nach Anmeldung.
Italiano :
Presentazione dello Château des Evêques a cura di Madeleine Moret (Association des Amis du Château) Antica residenza dei vescovi di Le Puy, questo castello costruito tra il XIII e il XVIII secolo domina maestosamente la città di Monistrol.
Registrazione obbligatoria.
Espanol :
Presentación del Château des Evêques por Madeleine Moret (Association des Amis du Château) Antigua residencia de los obispos del Puy, este castillo construido entre los siglos XIII y XVIII domina majestuosamente la ciudad de Monistrol.
Inscripción obligatoria.
L’événement Journées du Patrimoine Présentation du Château des Evêques Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron