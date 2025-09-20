Journées du Patrimoine Présentation du chemin de croix Prieuré de Moirax Moirax

Journées du Patrimoine Présentation du chemin de croix

Prieuré de Moirax 1 Place de l'Église Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Venez découvrir le chemin de croix du prieuré, en présence de son auteure, l’artiste Véronique Lange.

Elle partagera avec le public son inspiration, sa démarche artistique et la symbolique de cette œuvre, qui trouve toute sa résonance dans l’atmosphère spirituelle du lieu. .

Prieuré de Moirax 1 Place de l’Église Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Journées du Patrimoine Présentation du chemin de croix

Come and discover the priory?s Way of the Cross, in the presence of its author, artist Véronique Lange.

German : Journées du Patrimoine Présentation du chemin de croix

Entdecken Sie den Kreuzweg des Priorats in Anwesenheit seiner Autorin, der Künstlerin Véronique Lange.

Italiano :

Venite a scoprire la Via Crucis del priorato, alla presenza della sua autrice, l’artista Véronique Lange.

Espanol : Journées du Patrimoine Présentation du chemin de croix

Venga a descubrir el Vía Crucis del priorato, en presencia de su autora, la artista Véronique Lange.

