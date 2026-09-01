AGENDA · Pressignac
Journées du Patrimoine – Pressignac – SALLE DE L’IMPACT – EXPOSITIONS ET ATELIERS Pressignac
samedi 19 septembre 2026 · Pressignac
Informations pratiques
Pressignac
Journées du Patrimoine – Pressignac – SALLE DE L’IMPACT – EXPOSITIONS ET ATELIERS
salle de l’impacte Pressignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
accès libre, gratuit
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salle de l’impacte Pressignac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 04 56
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English :
open access, free
L’événement Journées du Patrimoine – Pressignac – SALLE DE L’IMPACT – EXPOSITIONS ET ATELIERS Pressignac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine