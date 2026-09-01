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AGENDA · Pressignac

Journées du Patrimoine – Pressignac – SALLE DE L’IMPACT -RENCONTRES CAUSERIES- Pressignac

samedi 19 septembre 2026 · Pressignac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
salle de l'impacte
Ville
16150 Pressignac
Département
Charente
Tarif

Pressignac

Journées du Patrimoine – Pressignac – SALLE DE L’IMPACT -RENCONTRES CAUSERIES-

salle de l’impacte Pressignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

accès libre, gratuit
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salle de l’impacte Pressignac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 04 56 

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English :

open access, free

L’événement Journées du Patrimoine – Pressignac – SALLE DE L’IMPACT -RENCONTRES CAUSERIES- Pressignac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine

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