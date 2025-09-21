Journées du patrimoine Promenade Cezanne à Gardanne Office de tourisme de Gardanne Gardanne
Journées du patrimoine Promenade Cezanne à Gardanne Office de tourisme de Gardanne Gardanne dimanche 21 septembre 2025.
Journées du patrimoine Promenade Cezanne à Gardanne
Dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 11h.
RDV 15mn avant devant l’office de tourisme. Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 11:00:00
Date(s) :
2025-09-21
L’office de tourisme de Gardanne vous propose une visite guidée Promenade Cezanne à l’occasion des journées du patrimoine
Partez en promenade avec votre guide sur le sentier de la Colline des Frères et dans les rues de Gardanne, à la rencontre de Paul Cezanne, qui y habita en famille en 1885 et 1886.
Au travers des reproductions de ses œuvres in situ et d’anecdotes, redécouvrez l’homme et l’artiste, qui écrivait depuis le village qu’il y aurait des trésors à emporter de ce pays-ci .
INFOS PRATIQUES
✔️ Visite à pied
✔️ Départ devant l’office de tourisme de Gardanne. RDV 15mn avant
✔️ Parcours non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
✔️ Port de chaussures de marche recommandé
✔️ Animaux non autorisés
✔️ À partir de 8 ans
✔️ Langue en français
RÉSERVATION GRATUITE ET OBLIGATOIRE auprès de l’Office de Tourisme au 04 42 51 02 73 avant le 19 septembre .
Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr
English :
The Gardanne tourist office is offering a guided tour Promenade Cezanne to mark Heritage Days
German :
Das Fremdenverkehrsamt von Gardanne bietet Ihnen eine Führung Promenade Cezanne anlässlich der Tage des Kulturerbes an
Italiano :
In occasione delle Giornate del Patrimonio, l’Ufficio del Turismo di Gardanne propone una visita guidata alla Promenade Cezanne
Espanol :
La Oficina de Turismo de la Gardanne propone una visita guiada Paseo Cezanne con motivo de las Jornadas del Patrimonio
L’événement Journées du patrimoine Promenade Cezanne à Gardanne Gardanne a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme de Gardanne