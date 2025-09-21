Journées du patrimoine Promenade Cezanne à Gardanne Office de tourisme de Gardanne Gardanne

Journées du patrimoine Promenade Cezanne à Gardanne

Dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 11h.

RDV 15mn avant devant l’office de tourisme. Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône

L’office de tourisme de Gardanne vous propose une visite guidée Promenade Cezanne à l’occasion des journées du patrimoine

Partez en promenade avec votre guide sur le sentier de la Colline des Frères et dans les rues de Gardanne, à la rencontre de Paul Cezanne, qui y habita en famille en 1885 et 1886.

Au travers des reproductions de ses œuvres in situ et d’anecdotes, redécouvrez l’homme et l’artiste, qui écrivait depuis le village qu’il y aurait des trésors à emporter de ce pays-ci .



INFOS PRATIQUES



✔️ Visite à pied

✔️ Départ devant l’office de tourisme de Gardanne. RDV 15mn avant

✔️ Parcours non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes

✔️ Port de chaussures de marche recommandé

✔️ Animaux non autorisés

✔️ À partir de 8 ans

✔️ Langue en français



RÉSERVATION GRATUITE ET OBLIGATOIRE auprès de l’Office de Tourisme au 04 42 51 02 73 avant le 19 septembre .

Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr

English :

The Gardanne tourist office is offering a guided tour Promenade Cezanne to mark Heritage Days

German :

Das Fremdenverkehrsamt von Gardanne bietet Ihnen eine Führung Promenade Cezanne anlässlich der Tage des Kulturerbes an

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, l’Ufficio del Turismo di Gardanne propone una visita guidata alla Promenade Cezanne

Espanol :

La Oficina de Turismo de la Gardanne propone una visita guiada Paseo Cezanne con motivo de las Jornadas del Patrimonio

