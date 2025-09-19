Journées du Patrimoine Promenade commentée sur l’aquaculture dans la baie de Tamaris La Seyne-sur-Mer

Corniche de Tamaris La Seyne-sur-Mer Var

Début : 2025-09-19 09:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19 2025-09-21

Visite commentée par Julie Ouvrard, responsable de la Maison du patrimoine.

Sur réservation.

Corniche de Tamaris La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 06 96 42 maisondupatrimoine@la-seyne.fr

English : Heritage Days: Guided tour on aquaculture in Tamaris Bay

Guided tour by Julie Ouvrard, manager of the Heritage Centre.

Advance booking required.

German : Tag des offenen Denkmals: Führte Rundgang zum Thema Aquakultur in der Bucht von Tamaris

Führung mit Erläuterungen von Julie Ouvrard, Leiterin des Maison du patrimoine.

Auf Reservierung.

Italiano : Giornate del Patrimonio: Passeggiata guidata sull’acquacoltura nella baia di Tamaris

Visita guidata da Julie Ouvrard, responsabile della Maison du patrimoine.

Su prenotazione.

Espanol :

Visita guiada por Julie Ouvrard, responsable de la Maison du patrimoine.

Reserva obligatoria.

