Journées du Patrimoine qu’est-ce qu’on mangeait à Clédat avant ? Grandsaigne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez revivre Clédat au travers de plusieurs visites commentées qu’est-ce qu’on mangeait à Clédat avant ?

Partez à la découverte du mystérieux village abandonné de Clédat, niché au cœur de la forêt.

Cette visite guidée et commentée vous plongera dans l’histoire de ce hameau autrefois habité, aujourd’hui déserté, mais toujours chargé de mémoire.

Entre vestiges architecturaux, récits de vie rurale et légendes locales, laissez-vous guider à travers les traces d’un passé encore palpable. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 38 43 59

