Journées du patrimoine | Raconte-moi un château du Moyen Âge à nos jours… Montataire

Journées du patrimoine | Raconte-moi un château du Moyen Âge à nos jours…
11 Rue du Parc du Château Montataire Oise
Ces journées du patrimoine vous permettront de voir comment la grande histoire a rencontré la petite au château de Montataire au travers d’une galerie de personnages. Visite du château, expositions et nombreux ateliers dans la Collégiale ND du Mont.
– Visites du château intérieur/extérieurs et expositions dans l’église samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, idem le dimanche jusqu’à 16h. Passeports jeux-découverte gratuit avec récompense à la clé pour les petits et grands.
– Atelier vitrail (en papier) et mosaïque sam. 11h-12h et dim. 15h-16h
– Expo et atelier calligraphie et enluminures sam. 15h-16h et dim. 11h-12h
– Partage de recettes de cuisine historiques samedi 15h30-16h30
– Séances de lecture pour les petits sur le thème des chevaliers le sam. et dim. matin 10h45-11h15 et sam. après-midi 15h30-16h (livres en accès libre le reste du temps)
– Découverte du tir à l’arc sam. et dim. 9h30-12h
– Découverte de l’escrime sam. et dim. 14h-16h
Clôture en musique le dimanche à 16h30 par un concert de l’AMEM.
11 Rue du Parc du Château Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 00 05 amis@chateaudemontataire.fr
