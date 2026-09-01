Informations pratiques

Custines

Journées du patrimoine : Rallye découverte : de Condé à Custines

Custines Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Remontez le temps, de la mystérieuse maison des Lombards jusqu’à l’église Saint-Léger, en passant par les façades remarquables et le calvaire. Armés d’un carnet de route, sillonnez les rues et les ruelles, percez le secret du changement de nom du village.

RDV : cour de l’école L Guingot, 29 rue du Général Leclerc à Custines

Pas de réservation nécessaireTout public

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Custines 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40 tourisme@bassinpompey.fr

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English :

Take a trip back in time, from the mysterious House of the Lombards to the Church of Saint-Léger, passing by the remarkable facades and the Calvary. Armed with a guidebook, wander through the streets and alleys and uncover the secret behind the village’s name change.

Meeting point: courtyard of the L. Guingot School, 29 Rue du Général Leclerc in Custines

No reservation required

L’événement Journées du patrimoine : Rallye découverte : de Condé à Custines Custines a été mis à jour le 2026-09-01 par TOURISME BASSIN de POMPEY