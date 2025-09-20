Journées du Patrimoine Rallye-patrimoine du Haut Pays Bigouden 3e édition Plozévet

Journées du Patrimoine Rallye-patrimoine du Haut Pays Bigouden 3e édition Plozévet samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Rallye-patrimoine du Haut Pays Bigouden 3e édition

Keristenvet Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le rallye-patrimoine du Haut Pays Bigouden est une occasion de re(découvrir) le patrimoine du territoire, des lieux emblématiques aux plus méconnus et insolites.

Des sites d’époques et de typologies différentes, ont été sélectionnés autour d’une thématique partagée le patrimoine gastronomique. Sur chacun des sites, les visiteurs seront invités à aiguiser leur sens de l’observation, tout en développant leurs connaissances sur l’histoire du territoire. Énigmes à résoudre, jeux d’observation et autres activités ludiques y seront proposés. Si certains d’entre eux pourront être réalisés en autonomie, un accueil est prévu sur certains sites pour accompagner les visiteurs dans leur parcours et approfondir la découverte !

Tout public, le rallye-patrimoine peut être réalisé en solo, en famille ou entre amis. Un circuit court et un circuit long sont proposés.

Départ four à pain de Keristenvet, Plozévet (ou tout autre site du rallye)

Livret à retirer sur site, à l’office du tourisme de Plozévet ou en téléchargement sur le site internet de la CCHPB .

Keristenvet Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Rallye-patrimoine du Haut Pays Bigouden 3e édition Plozévet a été mis à jour le 2025-09-08 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN