Journées du patrimoine « rallye route » Parking de l’école Tiranges
Journées du patrimoine « rallye route » Parking de l’école Tiranges samedi 20 septembre 2025.
Journées du patrimoine « rallye route »
Parking de l’école 4 route de Chalencon Tiranges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
L’association pour la sauvegarde du patrimoine Tirangeois organise un « rallye route à la découverte du patrimoine du plateau », qui s’effectuera ainsi sur la commune de Tiranges, mais aussi sur Boisset et St Pal de Chalencon.
.
Parking de l’école 4 route de Chalencon Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
The association pour la sauvegarde du patrimoine Tirangeois is organizing a « rallye route: à la découverte du patrimoine du plateau », which will take in the commune of Tiranges, as well as Boisset and St Pal de Chalencon.
German :
Die Association pour la sauvegarde du patrimoine Tirangeois organisiert eine « rallye route: à la découverte du patrimoine du plateau », die so in der Gemeinde Tiranges, aber auch in Boisset und St Pal de Chalencon durchgeführt wird.
Italiano :
L’Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio Tiranese organizza un « Rally su strada: alla scoperta del patrimonio dell’Altopiano », che toccherà il comune di Tiranges, Boisset e St Pal de Chalencon.
Espanol :
La Association pour la sauvegarde du patrimoine Tirangeois organiza un « rally de carretera: descubrir el patrimonio de la meseta », que recorrerá el municipio de Tiranges, así como Boisset y St Pal de Chalencon.
L’événement Journées du patrimoine « rallye route » Tiranges a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron