Journées du Patrimoine Rallye touristique St Landelin Crespin

Journées du Patrimoine Rallye touristique St Landelin Crespin samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Rallye touristique St Landelin

Crespin Nord

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le samedi 20 septembre 205, dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association Crespin Memoria organise un rallye touristique pédestre et automobile.

A l’aide d’un livret de bord, les équipes (ou équipages) devront rejoindre divers lieux à l’aide d’anecdotes, énigmes, rébus et jeux à résoudre, sur un circuit ludique mêlant jeu de piste et découvertes du Patrimoine. Pour compléter l’animation, il faudra collecter des objets insolites, réaliser des missions photos mystères ainsi que des épreuves sportives peu ordinaires.

L’objectif est simple gagnez un maximum de points !

Un challenge urbain ludique dans un pur esprit de convivialité et de découverte.

Un judicieux mélange de Fort Boyard, La Carte aux Trésors et 100% Logique avec des airs de Pékin Express.

Départ 10h pour un retour vers 18h

Annonce des résultats et remise des récompenses vers 19h

Formulaire d’inscription disponible à la médiathèque ou sur www.crespin.fr

Participation de 5€/ personne comprenant le panier repas du midi (avec

1 boisson).

Renseignements en médiathèque ou en écrivant à crespinmemoria@gmail.com

Bulletin d’inscription en PDF ci-joint. 5 .

Crespin 59154 Nord Hauts-de-France +33 3 27 45 61 61 crespinmemoria@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Rallye touristique St Landelin Crespin a été mis à jour le 2025-07-25 par SIM Hauts-de-France OT Valenciennes