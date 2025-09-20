JOURNÉES DU PATRIMOINE RALLYES PHOTO JEU FAMILIAL Saint-Georges-sur-Loire
Hall de l’Abbaye Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Partez avec une planche de photographies pour un grand cherche et trouve sur le terrain qui vous fera découvrir l’histoire de Saint Georges !
Trois niveaux proposés l’est du bourg (durée 1h), le complexe abbatial (30 min) et les façades (15min). A partir de 6 ans accompagné.
Départ du hall de l’abbaye. .
Hall de l’Abbaye Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 80 mairie@saint-georges-sur-loire.fr
