Journées du Patrimoine Randonnée commentée Naillat

L’association pour la sauvegarde du patrimoine naillatois vous convie à une marche commentée de découverte du patrimoine, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, départ 14h pour 6 kms, RDV place de l’église.
Arrêt pour visite le « moulin du Peyrat » et verre de l’amitié avec les bénévoles qui ont redonné vie au moulin. Une belle découverte à faire!
Info / inscriptions patrimoine.naillat@gmail.com .
Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine patrimoine.naillat@gmail.com
