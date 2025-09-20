Journées du Patrimoine Randonnée commentée Naillat

Naillat Creuse

L’association pour la sauvegarde du patrimoine naillatois vous convie à une marche commentée de découverte du patrimoine, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, départ 14h pour 6 kms, RDV place de l’église.

Arrêt pour visite le « moulin du Peyrat » et verre de l’amitié avec les bénévoles qui ont redonné vie au moulin. Une belle découverte à faire!

Info / inscriptions patrimoine.naillat@gmail.com .

