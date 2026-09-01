Journées du patrimoine : Randonnée découverte « Le chemin de fer à Sainte-Feyre » Sainte-Feyre
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Feyre
Informations pratiques
Sainte-Feyre
Journées du patrimoine : Randonnée découverte « Le chemin de fer à Sainte-Feyre »
Sainte-Feyre Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Randonnée découverte de 8km, organisée par le FRJEP de Ste Feyre.
Visite et explications tout au long du parcours avec documents d’archives, photos… .
Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 28 22 90
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English : Journées du patrimoine : Randonnée découverte « Le chemin de fer à Sainte-Feyre »
L’événement Journées du patrimoine : Randonnée découverte « Le chemin de fer à Sainte-Feyre » Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-09-10 par Creuse Tourisme
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