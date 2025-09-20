Journées du patrimoine Randonnée découverte « Les carrières du Maupuy » Sainte-Feyre

Sainte-Feyre Creuse

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Randonnée découverte de 8km, organisée par le FRJEP de Ste Feyre.

Visite et explications tout au long du parcours avec documents d’archives, photos…

Sur les traces des tailleurs de pierre pierres civières, carrières, vestiges de structures, panorama… .

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 28 22 90

