Journées du patrimoine Récital de piano classique Temple Gérardmer

Journées du patrimoine Récital de piano classique

Temple 4 Rue du Casino Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Les grands classiques interprétés par Eric Lemarquis. Programme à venir.Tout public

Temple 4 Rue du Casino Gérardmer 88400 Vosges Grand Est

English :

The great classics interpreted by Eric Lemarquis. Program to come.

German :

Die großen Klassiker, interpretiert von Eric Lemarquis. Programm folgt.

Italiano :

I grandi classici interpretati da Eric Lemarquis. Programma a venire.

Espanol :

Los grandes clásicos interpretados por Eric Lemarquis. Programa pendiente.

