Journées du Patrimoine Rendez-vous uzerchois Uzerche samedi 20 septembre 2025.
Uzerche Corrèze
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Samedi 20
– Visite guidée du château Bécharie et du Jardins des Hérédies par Archéologie Paysage 3 départs (10h30 ; 13h30 ; 16h), rdv sous la porte Bécharie (sur inscription),
– 18h30 spectacle déambulatoire « CARNAVAL » par le théâtre des Funambules (devant la mairie Place de la Lunade).
Dimanche 21
– 10h30 visite guidée du quartier de la Papèterie par Archéologie Paysage. Rdv devant la Halle Huguenot sur inscription,
– 14h30 visite guidée de l’exposition « Les Cueco Marinette et Henri, desseins croisés » par David Cueco. Rdv à la salle des Machines (3 allée de la Papèterie) sur inscription,
– 18h projection du film « L’Almanach d’Henri et Marinette regarder avec les Cueco » au cinéma Louis Jouvet.
Durant le week-end certains bâtiments privés seront accessibles au public le château Tayac, château Pontier, Hôtel du Sénéchal, chapelle Notre-Dame Bécharie. .
Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 culture@uzerche.fr
