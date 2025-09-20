Journées du patrimoine résidence préfectorale Châteauroux

Journées du patrimoine résidence préfectorale Châteauroux samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine résidence préfectorale

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme de Châteauroux et la Préfecture de l’Indre s’associent pour proposer des visites guidées de la résidence préfectorale.

Édifiée au XIXe siècle, cette demeure de prestige constitue à la fois le lieu de travail et de représentation du préfet, mais également un témoignage remarquable de l’architecture de son époque. Vous pourrez y découvrir certains salons de réception, ainsi que l’histoire et les fonctions de cette résidence, habituellement inaccessible au public.

Ces visites, gratuites, se dérouleront tout au long du week-end. La réservation est obligatoire et s’effectue auprès de l’office de tourisme. .

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

As part of the European Heritage Days 2024, the Châteauroux Tourist Office, in partnership with the Indre Departmental Council and the Prefecture, is offering guided tours of the Château Raoul and the prefectural residence.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2024 bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt von Châteauroux in Zusammenarbeit mit dem Conseil Départemental de l’Indre und der Präfektur Führungen durch das Château Raoul und die Präfekturresidenz an.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2024, l’Ufficio del Turismo di Châteauroux, in collaborazione con il Consiglio Dipartimentale dell’Indre e la Prefettura, propone visite guidate al Castello Raoul e alla residenza prefettizia.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2024, la Oficina de Turismo de Châteauroux, en colaboración con el Consejo Departamental de Indre y la Prefectura, propone visitas guiadas al castillo Raoul y a la residencia de la Prefectura.

