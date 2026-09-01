Informations pratiques

Saint-Drézéry

JOURNÉES DU PATRIMOINE SAINT-DRÉZÉRY

Saint-Drézéry Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Au programme des Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Drézéry

Samedi 19 septembre

De 14h30 à 17h

Visite de l’Hôtel de Ville et de l’Église de Saint-Drézéry

Départ toutes les 30 minutes.

À 17h

Conférence avec les Amis du Vieux Saint-Drézéry

Les consuls et maires de Saint-Drézéry

Salle Bagnara Hôtel de Ville .

Saint-Drézéry 34160 Hérault Occitanie

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English :

What’s on the agenda for the European Heritage Days in Saint-Drézery

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE SAINT-DRÉZÉRY Saint-Drézéry a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT MONTPELLIER