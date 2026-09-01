JOURNÉES DU PATRIMOINE SAINT-DRÉZÉRY Saint-Drézéry
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Drézéry
Informations pratiques
Saint-Drézéry
JOURNÉES DU PATRIMOINE SAINT-DRÉZÉRY
Saint-Drézéry Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Au programme des Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Drézéry
Samedi 19 septembre
De 14h30 à 17h
Visite de l’Hôtel de Ville et de l’Église de Saint-Drézéry
Départ toutes les 30 minutes.
À 17h
Conférence avec les Amis du Vieux Saint-Drézéry
Les consuls et maires de Saint-Drézéry
Salle Bagnara Hôtel de Ville .
Saint-Drézéry 34160 Hérault Occitanie
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English :
What’s on the agenda for the European Heritage Days in Saint-Drézery
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE SAINT-DRÉZÉRY Saint-Drézéry a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT MONTPELLIER