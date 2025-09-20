JOURNÉES DU PATRIMOINE Place de la Mairie Saint-Frajou

Visite du Musée de peinture qui fête ses 15 ans cette année! A cette occasion une tombola est organisée pour tenter de gagner des oeuvres de l’artiste peintre Ksenia Milicevic.

Place de la Mairie MUSÉE DE PEINTURE Saint-Frajou 31230 Haute-Garonne Occitanie

English :

Visit to the Museum of Painting, which celebrates its 15th anniversary this year! To mark the occasion, a raffle is being organized to win works by painter Ksenia Milicevic.

German :

Besuch des Museums für Malerei, das dieses Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiert! Zu diesem Anlass wird eine Tombola veranstaltet, bei der Sie Werke der Malerin Ksenia Milicevic gewinnen können.

Italiano :

Visitate il Museo della Pittura, che quest’anno festeggia il suo 15° anniversario! Per l’occasione, viene organizzata una tombola con la possibilità di vincere opere della pittrice Ksenia Milicevic.

Espanol :

Visite el Museo de Pintura, que este año celebra su 15º aniversario Para celebrarlo, se organiza una tómbola en la que podrá ganar obras de la pintora Ksenia Milicevic.

