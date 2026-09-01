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Journées du Patrimoine Saint-Goussaud

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Goussaud

Journées du Patrimoine Saint-Goussaud

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Ville
23430 Saint-Goussaud
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Saint-Goussaud

Journées du Patrimoine

Saint-Goussaud Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-19

Le XXème siècle à Saint Goussaud, patrimoine de la photographie.

Exposition : photos familiales, cartes postales, journaux anciens, documents remarquables,
Concours de photographies : le premier prix sera décerné le 20 septembre à 16h 00.
Stand de produits locaux.   .

Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 31 40 

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English : Journées du Patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine Saint-Goussaud a été mis à jour le 2026-09-08 par Creuse Tourisme

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