Informations pratiques

Saint-Goussaud

Journées du Patrimoine

Saint-Goussaud Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-19

Le XXème siècle à Saint Goussaud, patrimoine de la photographie.

Exposition : photos familiales, cartes postales, journaux anciens, documents remarquables,

Concours de photographies : le premier prix sera décerné le 20 septembre à 16h 00.

Stand de produits locaux. .

Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 31 40

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English : Journées du Patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine Saint-Goussaud a été mis à jour le 2026-09-08 par Creuse Tourisme