Journées du Patrimoine Saint-Goussaud
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Goussaud
Informations pratiques
Saint-Goussaud
Journées du Patrimoine
Saint-Goussaud Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-19
Le XXème siècle à Saint Goussaud, patrimoine de la photographie.
Exposition : photos familiales, cartes postales, journaux anciens, documents remarquables,
Concours de photographies : le premier prix sera décerné le 20 septembre à 16h 00.
Stand de produits locaux. .
Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 31 40
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English : Journées du Patrimoine
L’événement Journées du Patrimoine Saint-Goussaud a été mis à jour le 2026-09-08 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Saint-Goussaud (Creuse)
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