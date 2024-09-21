Journées du Patrimoine Saint Jean de Côle Saint-Jean-de-Côle

Journées du Patrimoine Saint Jean de Côle

Le bourg Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Début : 2024-09-21

fin : 2025-09-20

2024-09-21 2025-09-20 2025-09-21

Visite des extérieurs du prieuré fondé au XIIe siècle Le Samedi et le Dimanche à 11h ,14h45 , 16h15

Visite des extérieurs du Château de la Marthonie, de l'Escalier du XVIIe et du Grand Salon entièrement restauré Le Samedi et le dimanche à 10h30 , 14h , 15h30 , 17h , 17h45

Visite commentée des extérieurs du prieuré fondé au XIIe siècle

Le Samedi et le Dimanche à 11h15 ,14h45 , 16h15

Visite commentée des extérieurs du Château de la Marthonie ainsi que de l’Escalier du XVIIe et le Grand Salon entièrement restauré

Le Samedi et le Dimanche à 10h30 , 14h , 15h30 , 17h , 17h45

Visitez aussi l’église Saint-Jean-Baptiste

Le Samedi et le Dimanche de 9h à 19h / Venez visiter cette église romano-byzantine de la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle. .

Le bourg Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15 bit.stjean@perigord-limousin.fr

English : Journées du Patrimoine Saint Jean de Côle

Visit the exterior of the priory founded in the 12th century: Saturday and Sunday at 11am , 2.45pm , 4.15pm

Visit the exterior of Château de la Marthonie, the 17th-century staircase and the fully restored Grand Salon: Saturday and Sunday at 10:30am , 2pm , 3:30pm , 5pm , 5:45pm

German : Journées du Patrimoine Saint Jean de Côle

Besichtigung der Außenanlagen des im 12. Jahrhundert gegründeten Priorats: Samstags und sonntags um 11 Uhr ,14.45 Uhr , 16.15 Uhr

Besichtigung der Außenanlagen des Château de la Marthonie, der Treppe aus dem 17. Jahrhundert und des vollständig restaurierten Grand Salon: Samstag und Sonntag um 10.30 , 14.00 , 15.30 , 17.00 , 17.45 Uhr

Italiano :

Visita all’esterno del priorato fondato nel XII secolo: sabato e domenica alle 11.00, 14.45 e 16.15

Visita dell’esterno del Castello della Marthonie, dello scalone del XVII secolo e del Grand Salon completamente restaurato: sabato e domenica alle 10.30, 14.00, 15.30, 17.00 e 17.45

Espanol : Journées du Patrimoine Saint Jean de Côle

Visita del exterior del priorato fundado en el siglo XII: sábado y domingo a las 11:00 h, 14:45 h y 16:15 h

Visitar el exterior del castillo de la Marthonie, la escalera del siglo XVII y el Gran Salón totalmente restaurado: sábado y domingo a las 10:30 h, 14:00 h, 15:30 h, 17:00 h y 17:45 h

