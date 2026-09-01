Journées du Patrimoine Saint Jean de Côle Saint-Jean-de-Côle
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-de-Côle
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Côle
Journées du Patrimoine Saint Jean de Côle
Le bourg Saint-Jean-de-Côle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite des extérieurs du prieuré fondé au XIIe siècle Le Samedi à 11h15 ,14h45 , 16h15 et le Dimanche à 17h45
Visite des extérieurs du Château de la Marthonie, de l’Escalier du XVIIe et du Grand Salon entièrement restauré Le Samedi à 10h30 , 14h , 15h30 , 17h , 17h45 et le Dimanche à 17h
Visite commentée des extérieurs du prieuré fondé au XIIe siècle
Le Samedi à 11h15 ,14h45 , 16h15 et le Dimanche à 17h45
Visite commentée des extérieurs du Château de la Marthonie ainsi que de l’Escalier du XVIIe et le Grand Salon entièrement restauré
Le Samedi à 10h30 , 14h , 15h30 , 17h , 17h45 et le Dimanche à 17h
Visitez aussi l’église Saint-Jean-Baptiste
Le Samedi et le Dimanche de 9h à 19h / Venez visiter cette église romano-byzantine de la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle. .
Le bourg Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 14 15 bit.stjean@perigord-limousin.fr
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English : Journées du Patrimoine Saint Jean de Côle
Visit the exterior of the priory founded in the 12th century: Saturday and Sunday at 11am , 2.45pm , 4.45pm
Visit the exterior of Château de la Marthonie, the 17th-century staircase and the fully restored Grand Salon: Saturday and Sunday at 10:30am , 2pm , 3:30pm , 5pm , 5:45pm
L’événement Journées du Patrimoine Saint Jean de Côle Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2026-08-26 par Isle-Auvézère
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