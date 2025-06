Journées du patrimoine Saint-Jean-Saint-Germain 20 septembre 2025 14:00

Indre-et-Loire

Journées du patrimoine Saint-Jean-Saint-Germain Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Pour les journées du patrimoine, les propriétaires du château de Saint Germain vous proposent une découverte des extérieurs avec vue sur les façades classées, ainsi que de quelques pièces à l’intérieur du château.

Pour les journées du patrimoine, les propriétaires du château de Saint Germain vous proposent une découverte des extérieurs avec vue sur les façades classées, ainsi que de quelques pièces à l’intérieur du château. 5 .

Saint-Jean-Saint-Germain 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 77 75 85 chateaudestgermain37@gmail.com

English :

Visit the château, its listed facades and some of the rooms inside.

German :

Besichtigung des Schlosses, seiner denkmalgeschützten Fassaden sowie einiger Räume im Inneren des Schlosses.

Italiano :

Visitate il castello, le sue facciate decorate e alcune delle stanze interne.

Espanol :

Visite el castillo, sus fachadas catalogadas y algunas de las estancias de su interior.

L’événement Journées du patrimoine Saint-Jean-Saint-Germain a été mis à jour le 2025-06-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire