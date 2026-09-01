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Journées du patrimoine – Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Julien-des-Landes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Fief des Rainettes
Ville
85150 Saint-Julien-des-Landes
Département
Vendée
Tarif

Saint-Julien-des-Landes

Journées du patrimoine – Saint-Julien-des-Landes

Fief des Rainettes Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

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Fief des Rainettes Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 46 62 15 

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English :

L’événement Journées du patrimoine – Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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