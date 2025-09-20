Journées du Patrimoine | Saint-Leu d’esserent Saint-Leu-d’Esserent

Journées du Patrimoine | Saint-Leu d'esserent Saint-Leu-d'Esserent samedi 20 septembre 2025.

Place de la Mairie Saint-Leu-d’Esserent Oise

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Cette année, pour les Journées Européennes du Patrimoine (JEP), Saint-Leu d’Esserent met à l’honneur les bâtisseurs du XIeme au XXeme siècle.

Deux journées riches en découvertes et animations vous sont proposées

Balades contées théâtralisées retraçant l’histoire de l’Abbatiale du XIeme au XXeme siècle ; Ateliers immersifs corderie, levage avec roue à échelons, maîtrise d’œuvre et travaux forestiers ; Reconstitution d’un camp médiéval échoppes, cuisine, danses et combats d’époque ; Présentation de savoir-faire anciens forge, taille de pierre, maçonnerie de bâti ancien ; Ateliers pédagogiques cuir, enluminure, fonderie ; Animations festives musiques, danses et chants médiévaux, ferme pédagogique et jeux anciens

Le programme comprend également des expositions, des visites du Prieuré et de l’Abbatiale, des démonstrations vivantes et des découvertes insolites.

Toutes les animations sont gratuites (hors restauration)

Programme détaillé à découvrir sur le site de la ville www.saintleudesserent.fr 0 .

Place de la Mairie Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 3 44 56 05 34 pole.culture@saintleudesserent.fr

