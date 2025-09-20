Journées du Patrimoine Saint-Loubès

Les 20 et 21 septembre 2025, Saint-Loubès propose un riche programme autour de son patrimoine vivant, culturel et architectural. Le samedi, les visiteurs pourront découvrir l’hôtel de ville et ses arcades lors de visites commentées, tester des jeux créés à partir de la mémoire locale et explorer une exposition sur le cinéma à la médiathèque. La chapelle Saint-Loup accueillera la fête de la céramique, des concerts et un apéro-concert festif en soirée. À la Coupole, une chasse aux trésors familiale sera organisée, suivie d’un concert de l’orchestre d’harmonie La Lyre puis d’une soirée spéciale consacrée au centenaire de la mort de Max Linder, avec projection, échanges avec le réalisateur Edward Porembny et le compositeur Reinhardt Wagner, et petite restauration. Le dimanche, l’église Saint-Pierre ouvrira ses portes pour une visite guidée et accueillera un concert de la chorale Cant’y Lou. .

Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 16 16 mairie@saint-loubes.fr

