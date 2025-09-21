Journées du patrimoine Saint-Loup-du-Gast Balade fleurie et potagère Saint-Loup-du-Gast

10 rue de la Gare Saint-Loup-du-Gast Mayenne

Journées du Patrimoine Balade fleurie et potagère organisée par Lupi en Scène

Une balade poétique et musicale au cœur du village le dimanche 21 septembre.

RDV à 14h30 sur le parking de la salle des fêtes pour profiter de la visite du village et des animations théâtrales et musicales

Laissez-vous guider à travers les ruelles du village, au rythme de la musique et des mots, pour une déambulation artistique tout en douceur.

Le parcours se poursuit par un accueil théâtral, suivi d’une scène potagère pleine de surprises, avant de clore cette après-midi avec un concert de guitare dans l’église.

Boissons fraîches et pâtisseries maison vous attendent dans le jardin du Théâtre Lupigastois.

Entrée libre

Renseignements au 0609825779 .

10 rue de la Gare Saint-Loup-du-Gast 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 09 82 57 79

English :

Journées du Patrimoine Flower and vegetable stroll organized by Lupi en Scène

German :

Tage des Kulturerbes Von Lupi en Scène organisierter Blumen- und Gemüse-Spaziergang

Italiano :

Giornate del Patrimonio Passeggiata florovivaistica organizzata da Lupi en Scène

Espanol :

Jornadas del Patrimonio Paseo de las flores y hortalizas organizado por Lupi en Scène

