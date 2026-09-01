AGENDA · Saint-Martin-l'Astier
Journées du patrimoine Saint-Martin-l’Astier
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Martin-l'Astier
Informations pratiques
Saint-Martin-l’Astier
Journées du patrimoine
Saint-Martin-l’Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
10h -18h : Exposition de photos, et histoire de l’église. Atelier de calligraphie à la plume.
Tél : 05 53 81 06 40. Mairie .
Saint-Martin-l’Astier 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées du patrimoine
L’événement Journées du patrimoine Saint-Martin-l’Astier a été mis à jour le 2026-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord