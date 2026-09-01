Informations pratiques

Saint-Martin-l’Astier

Journées du patrimoine

Saint-Martin-l’Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

10h -18h : Exposition de photos, et histoire de l’église. Atelier de calligraphie à la plume.

Tél : 05 53 81 06 40. Mairie .

Saint-Martin-l’Astier 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées du patrimoine

L’événement Journées du patrimoine Saint-Martin-l’Astier a été mis à jour le 2026-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord