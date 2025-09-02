Journées du Patrimoine Maison de la Truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux

Maison de la Truffe et du Tricastin 2 rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-09-02 13:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-02

La Maison de la truffe et du Patrimoine fait place à l’archéologie pour les Journées du Patrimoine!

Maison de la Truffe et du Tricastin 2 rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 29 contact@epic-sp3c.fr

English :

The Maison de la truffe et du Patrimoine turns to archaeology for the Journées du Patrimoine!

German :

Das Maison de la truffe et du Patrimoine (Haus der Trüffel und des Kulturerbes) macht anlässlich der Tage des Kulturerbes Platz für die Archäologie!

Italiano :

La Maison de la Truffe et du Patrimoine (Centro del Tartufo e del Patrimonio) punta i riflettori sull’archeologia per le Giornate del Patrimonio!

Espanol :

La Maison de la Truffe et du Patrimoine (Casa de la Trufa y del Patrimonio) pone el acento en la arqueología con motivo de las Jornadas del Patrimonio

