Journées du Patrimoine Maison de la Truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux
Journées du Patrimoine Maison de la Truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux mardi 2 septembre 2025.
Journées du Patrimoine
Maison de la Truffe et du Tricastin 2 rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02 13:30:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-02
La Maison de la truffe et du Patrimoine fait place à l’archéologie pour les Journées du Patrimoine!
.
Maison de la Truffe et du Tricastin 2 rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 29 contact@epic-sp3c.fr
English :
The Maison de la truffe et du Patrimoine turns to archaeology for the Journées du Patrimoine!
German :
Das Maison de la truffe et du Patrimoine (Haus der Trüffel und des Kulturerbes) macht anlässlich der Tage des Kulturerbes Platz für die Archäologie!
Italiano :
La Maison de la Truffe et du Patrimoine (Centro del Tartufo e del Patrimonio) punta i riflettori sull’archeologia per le Giornate del Patrimonio!
Espanol :
La Maison de la Truffe et du Patrimoine (Casa de la Trufa y del Patrimonio) pone el acento en la arqueología con motivo de las Jornadas del Patrimonio
L’événement Journées du Patrimoine Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence