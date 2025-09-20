Journées du Patrimoine Saint-Saire
Journées du Patrimoine Saint-Saire samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine
71 bis Chemin de Prébende Saint-Saire Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Exposition de cartes postales du village dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Repas d’automne. .
71 bis Chemin de Prébende Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20 fermedelabethune@gmail.com
English : Journées du Patrimoine
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine Saint-Saire a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Bray Eawy