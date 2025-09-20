Journées du Patrimoine Saint-Saire

71 bis Chemin de Prébende Saint-Saire Seine-Maritime

Samedi 2025-09-20 11:00:00

2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Exposition de cartes postales du village dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Repas d’automne. .

71 bis Chemin de Prébende Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20 fermedelabethune@gmail.com

