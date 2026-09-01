Informations pratiques

Salignac-Eyvigues

Journées du Patrimoine : Salignac en péril

34 Rue du Château Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : 9.9 – 9.9 – 9.9 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées du Patrimoine – Salignac en péril

Les 19 et 20 septembre 2026, découvrez les coulisses de la restauration du château de Salignac-Eyvigues, avec un accès exceptionnel à la terrasse supérieure et au bastion d’artillerie.

4 visites par jour à 10h45, 12h, 14h et 15h30. Groupes de 20 personnes

Journées du Patrimoine – Salignac en péril

Les 19 et 20 septembre 2026, le château de Salignac-Eyvigues ouvre exceptionnellement deux espaces habituellement fermés au public. Pendant une visite d’environ 1h à 1h30, découvrez les travaux de restauration menés depuis 2006 et les défis de sauvegarde du château. Accès exceptionnel à la terrasse supérieure, au plus près du donjon du XIe siècle, et au bastion d’artillerie. 4 visites par jour à 10h45, 12h, 14h et 15h30, en petits groupes de 20 personnes maximum. .

34 Rue du Château Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 03 01 16

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English : Journées du Patrimoine : Salignac en péril

Heritage Days? Salignac in Jeopardy

On September 19 and 20, 2026, get a behind-the-scenes look at the restoration of the Château de Salignac-Eyvigues, with special access to the upper terrace and the artillery bastion.

Four tours per day at 10:45 a.m., 12:00 p.m., 2:00 p.m., and 3:30 p.m. Groups of 20 people

L’événement Journées du Patrimoine : Salignac en péril Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du pays de Fénelon