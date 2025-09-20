Journées du Patrimoine Sarlat-la-Canéda

Journées du Patrimoine Sarlat-la-Canéda samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine

Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Exposition La Fabrique du Patrimoine Hôtel Plamon, rue des Consuls.

Exposition lapidaire chapelle Saint-Benoît (Pénitents bleus, cour du Cloître).

Exposition photographique autour du chantier de la Maison de La Boétie Galerie A. Malraux.

Exposition sur Étienne de La Boétie Maison de La Boétie.

Uniquement le samedi 20 septembre

Ouverture du Palais de justice 9h/12h et 14h/16h

10h30 Douze jurés en colère, par le théâtre de la Nauze.

14h visite historique

19h inauguration de la Salamandre

Uniquement le dimanche 21 septembre visites guidées

à 10h Sur les remparts de Sarlat par Anne Bécheau

à 10h et à 14h Sarlat en 1750 par Mathieu Allard

15h à 1 h autour de l’orgue de la cathédrale .

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 85 53 patrimoine@sarlat.fr

English : Journées du Patrimoine

German : Journées du Patrimoine

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir